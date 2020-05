Serie A, Rizzoli apre ai cinque cambi: “Ma solo in tre slot”

L’introduzione della regola dei cinque cambi fa discutere il mondo del calcio. A dire la sua è stato il designatore Nicola Rizzoli.

Cinque cambi. Potrebbe essere questa la novità più importante nel caso in cui la Serie A dovesse ripartire. L’Ifab ha dato il via libera e il mondo del calcio nostrano si sta interrogando sui pro e i contro. A dire la sua è stato anche il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli.

Ipotesi cinque cambi, ecco il pensiero di Rizzoli

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Rai Radio Uno’: “La possibile novità dei cinque cambi? Da un punto di vista regolamentare è importante che non possano essere utilizzate dagli allenatori strategie per perdere tempo, mantenendo la possibilità di fare questi cinque cambi in soli tre slot. Da un punto di vista tecnico non sta a me giudicare. Credo che si tratti principalmente di un’opportunità dovuta al rischio di infortuni per le tante partite che si dovrebbero giocare in un arco temporale ristretto, con match ogni quattro giorni. Ma saranno la Federazione e le leghe a decidere se accettare la novità”. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà.

