Sempre nella propria autobiografia Chiellini ricorda il passaggio di Bonucci al Milan nel 2017, criticandone la scelta, ecco cosa ha detto

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ritorna, nella sua autobiografia, su un avvenimento risalente al 2017 quando il compagno di squadra e di nazionale Leonardo Bonucci scelse di lasciare la Juventus e diventare un giocatore del Milan. In riferimento a quel trasferimento il capitano della Juventus non ha esitato a dire quello che pensa su quel trasferimento, infatti dopo le parole su ex compagni come Vidal, Felipe Melo e su Balotelli, Giorgio Chiellini ha parlato anche della faccenda Bonucci – Milan. Ecco cosa ha detto:

Juventus, Chiellini su Bonucci al Milan: le critiche infuocate del capitano

Ecco cosa ha scritto Giorgio Chiellini in ricordo di quel trasferimento: “Una scelta certamente sbagliata perché fatta non in pace con se stesso, dunque non in modo lucido. Leo era scosso per mille motivi. Mi è spiaciuto, perché tutto accade nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare a restare”. Il capitano ha poi aggiunto: “Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al Real Madrid, ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine”. Bonucci in quell’anno fu pagato 42 milioni di euro ma nonostante la grande accoglienza con tanto di fascia di capitano appena arrivato, la permanenza in rossonero durò molto poco, così l’estate successiva Bonucci ritornò alla Juventus, la sua squadra, con un trasferimento costato 35 milioni e da lì si ritornò immediatamente a vincere lo scudetto.

