Lotito, indagine per una frase su Juventus Inter: la situazione

Le parole di Claudio Lotito su Juventus Inter non sono certo passate inosservate: aperta un’indagine. Ma qual è la situazione?

“Quella partita l’avete vista”. Queste parole, dette dal presidente della Lazio Claudio Lotito riguardo a Juventus Inter in un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, non sono certo passate inosservate. Infatti è immediatamente scattata un’indagine da parte della Procura Federale. A riferirlo è stato ‘Il Tempo’, secondo cui il patron dei biancocelesti sarebbe stato convocato per fornire chiarimenti.

Sospetti su Juventus Inter, aperta indagine sulle parole di Lotito

Secondo quanto raccontato sempre dal noto quotidiano romano, nel caso in cui il numero uno dei capitolini dovesse fornire informazioni tali da mettere in discussione la regolarità del match, la Procura federale dovrebbe di regola aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario però Lotito potrebbe essere deferito per dichiarazioni lesive,

