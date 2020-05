Allegri in Ligue 1, Calciomercato: opportunità importante per l’ex Juventus

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in corsa. Per l’ex allenatore della Juventus potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1.

Un anno e qualche giorno dopo la fine della sua avventura alla Juventus, Massimiliano Allegri sembra esser pronto per tornare in pista e tornare ad allenare. In questi mesi l’allenatore livornese ha capito di aver voglia di rimettersi in gioco. Il toscano valuta, monitora e aspetta l’offerta giusta. Forse, vista l’emergenza, non è il momento ideale per ripartire, ma al buon Max manca il calcio giocato. È rimasto in silenzio, non si è mai esposto, aspetta la fine del suo rapporto di lavoro con la Juve, che arriverà il 30 giugno. Poi arriverà molto probabilmente il momento della decisione.

Allegri, per motivi di organizzazione familiare, preferirebbe restare in Italia, ma, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in questo momento le possibilità sarebbero davvero poche. Quindi prenderebbe corpo l’opzione estero. In passato si era parlato in passato di Real Madrid, ma la pista più battuta potrebbe essere quella della Premier League, con Manchester United e l’ambizioso Newcastle in prima fila.

Ma non vi è alcun dubbio sul fatto che la destinazione preferita all’estero sarebbe Parigi. Allegri, più volte accostato al club francese, sembrerebbe affascinato dal valore dei suoi attaccanti e da una cultura del calcio più libera. E per di più potrebbe accasarsi in una città dalla quale è più facile raggiungere l’Italia. La stampa francese nei mesi scorsi ha riferito spesso dell’interesse del Psg per un tecnico capace di valorizzare tanti giocatori. Indiscrezioni vorrebbero che Leonardo lo abbia chiamato più di una volta, anche solo per fare due chiacchiere. Insomma, non resta che attendere. Max è pronto.

