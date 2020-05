Calciomercato Juventus, che futuro per Mattia Perin

Il futuro di Mattia Perin sarà senza alcun dubbio uno dei dubbi da sciogliere nella prossima sessione di calciomercato. Quale sarà il suo destino?

Mattia Perin non è riuscito a lasciare il segno in casa Juventus. L’estremo difensore, nella sessione di calciomercato di gennaio, si è trasferito al Genoa. Ma quale sarà il futuro e dove giocherà la prossima stagione? Il giocatore, pur essendo ancora di proprietà dei bianconeri, difficilmente resterà a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, due club di Premier su Higuain

Calciomercato Juventus, offerta dall’Italia per Perin

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il portiere classe ’92 sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, che potrebbe cedere Gollini in Premier League. Una possibilità importante per il buon Mattia, che avrebbe un’altra chance importante per ripartire.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK