Calciomercato Juventus, pure i bianconeri su Montiel

Potrebbe essere uno dei prossimi colpi del calciomercato Juventus. Ma i bianconeri dovranno davvero sbrigarsi se vorranno portare a Torino Gonzalo Montiel. Un investimento per il presente ma anche per il futuro, per un ruolo nel quale la Juve dovrà comunque cercare delle alternative.

Montiel è un giocatore che piace a molte squadre in giro per l’Europa. Il laterale piace in Italia anche a Inter e Roma, ma come riporta calciomercato.com sulle sue tracce ci sarebbe pure la Juventus insieme al Torino. Senza contare le formazioni di Liga e Premier che l’avrebbero inserito nella potenziale lista degli acquisti.

Un giocatore il cui valore di mercato si aggira sui 15 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe abbassarsi nel primo calciomercato dell’era coronavirus. La pandemia ha prosciugato le casse di tutti i club e difficilmente ci saranno degli esborsi straordinari. Molto dipenderà ovviamente dalla volontà e del giocatore ma anche da quella del River Plate, proprietario del cartellino.

Il club biancorosso di Buenos Aires non regalerà di certo uno dei suoi gioielli e nel caso lo cederà al miglior offerente. Il suo agente Carracedo ha rivelato che «prima che della pandemia, c’era molto interesse. Per ora rimarrà al River. In una situazione normale sarebbe andato via al 90%, ma ora non lo so. Quando c’è un’offerta ufficiale il River Plate me lo comunica e ne parliamo. E’ un club aperto al dialogo».

