Calciomercato Juventus, scambio di giovani con il Barcellona

Calciomercato Juventus: scambio di giovani tra i bianconeri e il Barcellona. L’asse con il club catalano è sempre più caldo.

Asse tra Juventus e Barcellona. Può davvero essere riassunto così quello che sta succedendo in queste settimane di calciomercato. Un asse che riguarda anche alcuni giovani. A gennaio si sono registrati gli approdi di Matheus Pereira in Catalogna e di Alejandro Marques a Torino. Ora, come rivelato da ‘Tuttosport’ ci sarebbe il forte interesse dei bianconeri per Xavier Mbuyamba, difensore olandese classe 2001.

Calciomercato Juventus, baby scambio con il Barcellona

Il giocatore è approdato in Spagna soltanto la scorsa estate dal Maastricht. Il centrale non è però riuscito a mettersi in evidenza. E questo ha fatto storcere il naso al suo procuratore. Ci sarebbe la concorrenza del Chelsea, ma la Vecchia Signora sarebbe in vantaggio, grazie soprattutto agli ottimi rapporti con il Barça. Insomma, un’ennesima tessera che dovrebbe incastrarsi nelle tante trattative tra le due società.

