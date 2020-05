Serie A, anche gli ultras della Juventus contro la ripartenza

La Serie A va sempre più verso la ripartenza. Ma molte tifoserie sembrano essere contrarie e tra queste c’è anche quella della Juventus.

La Serie A sembra incamminarsi a piccoli passi verso la ripartenza. Ma c’è chi è contrario alla ripresa. Il riferimento è al mondo ultras, contro le partite giocate con gli stadi vuoti. Come rivelato da ‘Libero’, le curve di mezza Italia hanno deciso di schierarsi, chiedendo che il campionato non riparta senza tifosi. Il tutto ha dato vita a una petizione firmata da 350 tifoserie europee.

Serie A, la posizione degli ultras sulla ripartenza

Le tifoserie della serie A, come detto, sono in prima linea in questa che, per loro, è una vera e propria battaglia. Al comunicato hanno aderito tanti gruppi organizzati, tra cui anche quello della Juventus. Tra gli altri spiccano quelli di di Atalanta, Brescia, Bologna, Genoa, Napoli, Sampdoria, Spal e Udinese. In seguito si sono aggiunti anche quelli di Torino e Inter. La loro richiesta è fin troppo semplice e chiara: sospensione dei campionati, quantomeno fino a che non sarà possibile riempire nuovamente gli stadi. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà.

