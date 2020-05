Calciomercato Juventus, l’agente fa chiarezza su Mandragora

Il prossimo calciomercato Juventus potrebbe vedere un ritorno in bianconero, quello del centrocampista Rolando Mandragora. Ormai da settimane si parla dell’opportunità che ha il club torinese di “ricomprare” il centrocampista, che da due anni milita nell’Udinese.

Con il club friulano Mandragora ha trovato la continuità giusta per far emergere il suo talento. Un titolare fisso che è cresciuto partita dopo partita e che adesso potrebbe lasciare i friulani.

Le parole dell’agente di Mandragora

L’agente del giocatore De Simone ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, Rolando Mandragora, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Rolando è il ’97 che ha fatto più minutaggio in Serie A. E’ anche nel giro della nazionale e c’è tanta attenzione sul suo profilo. Credo che ci saranno tante opportunità per lui nel prossimo calciomercato» ha detto.

Aggiungendo poi come «il giocatore è andato all’Udinese nell’ambito di una cessione biennale con recompra a favore della Juventus fissata a 26 milioni di euro. Un’opzione ed ovviamente non un obbligo per i bianconeri».

Calciomercato Juventus: Mandragora pedina di scambio?

Se la Juventus davvero eserciterà l’opzione di recompra sul centrocampista non è detto comunque che lo terrà in rosa. Per lui si parla infatti di un possibile inserimento in trattative che i bianconeri vorrebbero fare con altri club. In passato si è infatti parlato di un possibile scambio con la Roma che vedrebbe Mandragora giallorosso con Cristante pronto a fare il percorso inverso. Anche il Napoli starebbe seguendo con attenzione il calciatore.

