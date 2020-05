Calciomercato Juventus, occhi su un gioiellino del Barcellona

Il calciomercato Juventus per la prossima stagione si arricchisce di una voce che arriva dalla Spagna e che vede ancora una volta i bianconeri coinvolti in una trattativa con il Barcellona.

Non è un mistero che gli spagnoli abbiano messo ormai da tempo nel mirino Miralem Pjanic. Il regista bosniaco a sua volta non sembra rientrare più nei piani prioritari del tecnico Sarri e dunque potrebbe essere ceduto. La Juventus è intenzionata a chiedere come pedina di scambio il centrocampista blaugrana Arthur, che però non sembra intenzionato a trasferirsi in Italia.

Per questo motivo è probabile che i due club cerchino un’altra soluzione. Che potrebbe riguardare altri giocatori (Semedo ad esempio) oltre ad una somma monetaria. Una trattativa che sembra destinata ad essere argomento estivo per gli appassionati di calciomercato. Nel frattempo però la Juventus tiene d’occhio un talento proprio del Barcellona.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, i possibili colpi a parametro zero

Calciomercato Juventus, fari su Ansu Fati

Come riporta il portale spagnolo Fichajes infatti i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un giovane giocatore del Barcellona, l’attaccante Ansu Fati. Che è considerato come un vero e proprio portento. Del resto i blaugrana l’hanno fatto debuttare a nemmeno 17 anni e questo ragazzi si è messo subito in mostra. Ha giocato poco più di 1000 minuti riuscendo a mettere la palla in rete per cinque volte.

Un attaccante esterno veloce e tecnico e con evidenti margini di crescita. Il Barcellona, che nel frattempo lo ha rispedito nella squadra B per farlo giocare con continuità, difficilmente però si priverà di un calciatore che potrebbe essere una colonna degli spagnoli per i prossimi anni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK