Il noto esperto di mercato Paolo Paganini ha parlato del piano mercato dei bianconeri, specialmente soffermandosi sugli attaccanti, ecco cosa ha detto

Paolo Paganini il giornalista della Rai esperto di calciomercato ha parlato dei piani del futuro per i bianconeri, alla caccia di un attaccante. C’è una strategia che sta seguendo la Juventus sul mercato, ecco le sue parole: “Dobbiamo pensare che la Juventus per il momento è in uno stato di attendista perché c’è da capire cosa vorrà fare con Gonzalo Higuain. La Juventus lo vuole cedere naturalmente ma non vorrebbe svenderlo, dunque dovrà arrivare l’offerta giusta. Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, il nome in cima alla lista è, naturalmente, Icardi, ma in questo momento la situazione si sta complicando dato che il PSG vorrebbe riscattarlo. C’è da dire che i bianconeri però hanno già un accordo con l’agente del giocatore Wanda Nara, dunque il ritorno in Italia potrebbe essere possibile”. Secondo Paganini dunque l’obiettivo in entrata rimane sempre l’attaccante argentino Mauro Icardi, mentre invece per l’altro argentino in uscita c’è da considerare solo offerte importanti, infatti i bianconeri come si evince dalle parole dell’esperto mercato, cederebbe il Pipita solo qualora arrivasse l’offerta giusta, sempre sul Pipita ha poi aggiunto:

Calciomercato Juventus, Paganini: ecco il piano mercato dei bianconeri

“Se la Juventus dovesse riconfermare Higuain, Icardi è più facile che vada a Napoli, se però il PSG lo dovesse riscattare magari si potrebbe -comunque- aprire una trattativa fra Juventus e il club parigino. Per il momento comunque le alternative ad Icardi rimangono Milik e Zapata”. Paganini ha poi parlato di un altro obiettivo per l’attacco bianconero, quello del giovane Haaland ma anche di Zapata, ecco cosa ha detto: “La Juventus ne ha parlato con Raiola, poi essendo lui un ragazzo molto coscienzioso ha preferito andare a giocare titolare con il Borussia Dortmund. In questo momento la Juventus sta tenendo botta su Icardi perché resta lui il vero pallino o obiettivo primario di Paratici. Zapata lo conosco bene, si integrerebbe benissimo alla Juventus, ma c’è da capire la compatibilità con Sarri, se dovesse essere riconfermato l’allenatore toscano potrebbe aprirsi più la pista Milik”.

