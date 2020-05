Molte sono le operazioni fra bianconeri e Barcellona: l’affare Pjanic – Arthur ma anche l’interesse per il difensore Semedo, ecco gli scenari

Fra i bianconeri e il Barcellona negli ultimi tempi si è instaurato un ottimo rapporto tanto che ad ogni sessione si preannunciano operazioni che vedono coinvolti i due club, ormai amici o su interessi comuni o – in generale – su possibili scambi fra giocatori. Come sappiamo l’affare in ballo è principalmente quello fra Pjanic e Arthur; il bosniaco è destinato a vestire la maglia blaugrana e accetterebbe di buon grado il trasferimento al Barcellona, mentre invece il brasiliano sembra meno convinto del club della soluzione Juventus, pochi giorni fa ci fu proprio un tweet della madre del giocatore a ribadire la volontà di rimanere ancora in Spagna e al Barcellona.

Calciomercato Juventus, gli scambi con il Barcellona si complicano

Il terzino portoghese Nelson Semedo piace molto alla Juventus che però avrebbe importanti rivali di mercato, infatti in Italia, oltre ai bianconeri ad essere molto interessati al giocatore ci sarebbero proprio i nerazzurri allenati da Conte e in Inghilterra Pep Guardiola con il suo Manchester City. Infatti ciò che andava teorizzato era proprio uno scambio di cartellini fra Joao Cancelo, ex bianconero ceduto al Manchester City la scorsa stagione, per, appunto, il cartellino di Nelson Semedo. Ma da un sondaggio che arriva proprio dalla Spagna, da Mundo Deportivo per l’esattezza, il Barcellona stesso non sarebbe molto convinto di questa operazione e dell’ipotesi di scambiare Semedo per Cancelo anche se i giocatori piaccio ad entrambi gli allenatori. Dunque si potrebbe riaprire l’ipotesi Serie A? Ora c’è da capire come si muoverà la Juventus e il ds Paratici, ma c’è da tenere in considerazione l’alto tasso di interesse dell’Inter che avrebbe già identificato in Semedo il rinforzo ideale per la rosa allenata da Antonio Conte.

