Calciomercato Juventus, che asta per Willian

Sono davvero tante le voci che in questo periodo rimbalzano riguardo il calciomercato Juventus. In attesa che la serie A riprenda infatti ci si sta focalizzando soprattutto sulla pianificazione per il futuro, le mosse da fare in chiave mercato per rendere sempre più competitive le squadre.

La Juve non fa eccezione, del resto la società bianconera è sempre molto brava a pianificare le proprie mosse e la conferma è arrivata anche con la firma di Kulusevski. Un acquisto che i bianconeri hanno messo già a segno a gennaio.

L’emergenza coronavirus che ha bloccato di fatto il campionato ha fatto in modo che le casse dei club abbiano perso degli importanti introiti. Anche per questo motivo tutti guardano con grande interesse alla lista dei futuri svincolati. Che del resto mai come quest’anno fornisce delle grandi occasioni.

Calciomercato Juventus, Willian resta nel mirino

Uno dei giocatori che potrebbe interessare alla Juventus è l’attaccante esterno Willian, che non ha ancora rinnovato il suo accordo con il Chelsea. Il brasiliano, 32 anni, rappresenta ancora un giocatore capace di fare la differenza con la sua qualità. Dribbling e tecnica non gli mancano di certo e Sarri sarebbe senz’altro felice di accoglierlo in squadra.

Tuttavia, come riporta Sportmediaset, l’asta per il giocatore è destinata ad aumentare. Ancora rimane in piedi l’ipotesi rinnovo con il Chelsea, ma a volere Willian sono anche altri due club londinesi, vale a dire l’Arsenal e il Tottenham.

