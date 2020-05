Come scritto in una nota ufficiale del club sul proprio sito, l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 nello staff

Il Bologna con una nota ufficiale sul proprio portale web comunica di aver riscontrato un caso di positività al Covid-19 nello staff dopo la serie di esami svolti. Allenamenti collettivi dunque immediatamente interrotti, ecco cosa c’è scritto nella nota ufficiale del club:

Coronavirus, Bologna: caso sospetto di positività, c’è il comunicato ufficiale

Un caso di positività al Coronavirus nello staff del Bologna e quanto il club scrive con una nota ufficiale sul proprio sito internet, ecco cosa c’è scritto nel comunicato del Bologna: “L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.

