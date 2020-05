Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: un’offerta dalla Serie A

Daniele Rugani sembra esser destinato a lasciate la Juventus. Ma quale potrebbe essere il suo futuro? Il difensore potrebbe restare in Italia.

Daniele Rugani è uno dei quei nomi finiti sulla lista dei partenti in casa Juventus. Il difensore in questa stagione, prima dello stop causa Coronavirus, ha trovato pochissimo spazio. In caso di ripartenza, giocando ogni tre giorni, potrebbe diventare una soluzione e un’alternativa tenuta in considerazione. Il suo destino però pare comunque esser segnato.

Calciomercato Juventus. Rugani resta in Italia?

Come riportato e rivelato da ‘FirenzeViola.it’, la Fiorentina starebbe pensando all’ex Empoli. Lo stesso centrale avrebbe tra l’altro espresso pieno gradimento verso la piazza toscana. Resterebbe però da trovare l’accordo tra le due società sia sul prezzo del cartellino che sulla formula. Insomma, un’ipotesi e un’idea che nelle prossime settimane potrebbe prendere corpo. Il destino di Rugani appare comunque lontanissimo dalla Torino bianconera.

