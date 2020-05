Boga alla Juventus, Calciomercato: ecco la verità di Carnevali

Boga è uno dei nomi che sarebbe finito sul taccuino della Juventus., Ma qual è la verità? A parlarne è stato Carnevali, dirigente del Sassuolo.

La Juventus, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cercare un attaccante. Tra i tanti nomi sul taccuino e accostati c’è anche quello di Boga, uno dei tanti gioielli del Sassuolo che si sono messi in mostra in questa stagione. Ma qual è la situazione legata al giocatore neroverde?

Calciomercato Juventus, ecco la situazione Boga

A fare chiarezza su questa possibile trattativa è stato il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di ‘Juvenews’: “Sono davvero tante le richieste per Boga e molte le squadre interessata ma, tra queste, non c’è la Juve“. Frasi di circostanza o vera e propria di chiusura? Non resta che attendere cosa accadrà nelle prossime settimane. Il fronte potrebbe comunque accendersi e riservare sorprese.

