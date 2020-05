La Juventus si iscrive alle squadre interessate al calciatore spagnolo in scadenza con il Chelsea, su di lui anche la Roma che lo segue da molto tempo

La Juventus non è certo sprovveduta sul mercato e non vuole escludere nessuna possibilità, soprattutto se arrivano a parametro zero. Come abbiamo visto già precedentemente, le opportunità a parametro zero possono essere, alle volte, decisamente ghiotte. Il caso vuole che anche Pedro ex Barcellona e ora al Chelsea vada in scadenza di contratto con i blues. Su di lui, oltre alla già accreditata Roma che lo segue da molto tempo, sarebbero subentrati proprio i bianconeri. La Juventus con i parametri zero ha un certo feeling e sembra avere sempre portato a compimento veri e propri colpacci. Su Pedro ci sarebbe la volontà del suo ex allenatore Maurizio Sarri che avrebbe richiesto esplicitamente la possibilità di riavere lo spagnolo anche in bianconero, soprattutto davanti all’opportunità di averlo a zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovi scenari nello scambio con il Barcellona

Calciomercato Juventus, sfida con la Roma per Pedro

Giusto un anno fa i bianconeri prendevano, proprio a parametro zero, un giocatore dalla Premier League, dall’altra sponda londinese: Aaron Ramsey dimostrando per l’ennesima volta di averci visto giusto. Che sia di nuovo il caso con Pedro? Un passato certamente incredibile quello dello spagnolo, ha fatto parte del Barcellona dei record e con il Chelsea ha giusto vinto l’Europa League lo scorso anno proprio con il mister toscano attualmente in bianconero, Maurizio Sarri. Sarebbe proprio Sarri infatti ad aver richiesto la possibilità di riavere Pedro anche in bianconero vista la sua perfettamente sintonia con le richieste del mister. Dunque la pista Pedro potrebbe essere la grande opportunità a parametro zero di questa sessione di mercato senza dimenticare che si di lui c’è anche un forte pressing della Roma, che lo starebbe già seguendo da parecchio tempo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Milik, c’è aria di Juventus. Il Napoli gli dà l’ultimatum per il rinnovo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK