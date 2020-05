Khedira su Instagram ai tifosi: “Il mio contratto scade nel 2021. Ho trovato una squadra fortissima ed ho ancora fame di vittoria”

Sami Khedira non vuole lasciare la Juventus, almeno da quanto si evince proprio dalle sue parole sembra così, infatti il centrocampista tedesco sembra aver trovato una vera seconda casa in bianconero, dimostrando affetto, ammirazione ma soprattutto voglia di continuare a vincere. Il tedesco ha risposto ai tifosi su Instagram con parole che non lasciano alcun dubbio sulla sua motivazione, ecco cosa ha detto: “Il mio contratto con la Juventus scade nel 2021. Ho trovato una squadra fortissima ed ho ancora fame di vittoria. Adesso ho più fiducia nel mio corpo, non vedo nessun motivo per cambiare aria”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovi scenari nello scambio con il Barcellona

Juventus, Khedira: “Lasciare la Juve? Non ho nessun motivo per farlo”

Sami non ha nessuna intenzione di lasciare Torino e la squadra che ormai reputa una grande famiglia, infatti da quando è iniziata la sua avventura nel 2015 Khedira nonostante limiti fisici che l’hanno visto fermo per un po’, ha sempre dimostrato affiatamento e volontà con un phisique du role che incarna perfettamente lo stile Juve. E il centrocampista tedesco ha voluto ribadire questo affiatamento anche ai tifosi, tramite Instagram: “Il mio contratto con la Juventus scade nel 2021. Mi sento molto bene in Italia e in bianconero. Ho trovato una squadra fortissima ed ho ancora fame di vittoria. Adesso ho più fiducia nel mio corpo e voglio conquistare molti titoli a Torino, quindi non vedo nessun motivo per cambiare squadra e pensare ad altre sfide. Sono molto felice alla Juventus e a Torino“. Idee decisamente chiare e, dunque, salvo sorprese Sami rispetterà volentieri il suo contratto in bianconero. In bianconero Khedira ha realizzato non pochi traguardi, eccone un paio: 4 scudetti, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe. Cinque anni decisamente intensi di cui Sami ha solo un piccolo rimorso, ecco quale: “Il mio grande rimorso è quello di aver giocato con Andrea Pirlo, un grande giocatore e una grande persona. Serve tantissimi assist, con lui al mio fianco avrei segnato tanti gol in più nella mia carriera, sfortunatamente non ho avuto la possibilità di giocare insieme a lui”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovi scenari nello scambio con il Barcellona

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK