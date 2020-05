Calciomercato, accordo per Mauro Icardi: niente Juventus

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe esser già stato deciso. L’attaccante argentino molto probabilmente non approderà alla Juventus.

Dopo tanto chiacchierare, il futuro di Mauro Icardi sembrerebbe esser stato deciso. Una telenovela ai titoli di coda quindi. Dopo tanti giorni di trattative, Inter e Psg avrebbero trovato un accordo. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio. Insomma, il riscatto dei transalpini sembra esser cosa fatta. O quasi.

Mauro Icardi, ecco il suo futuro

L’affare dovrebbe chiudersi sulla base di una cifra più bassa dei 70 milioni di euro pattuiti un anno fa. I parigini sarebbero quindi riusciti a ottenere uno sconto, causato anche dalla crisi economica causata dalla situazione pandemica globale. Ed ecco che, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, il tutto dovrebbe chiudersi per 53 milioni di euro come parte fissa. In più dovrebbero essere previsti dei bonus e delle variabili. L’ufficialità dovrebbe arrivare nel weekend, visto che la scadenza per il riscatto è fissata a domenica. Insomma, il destino di Icardi sembra esser stato finalmente deciso.

