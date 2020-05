Serie A, parla Malagò: “Conta il rispetto dei protocolli”

La ripartenza della Serie A continua a far discutere e riflettere. A dire la sua è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò.

La ripartenza del mondo del calcio continua a creare discussioni e riflessioni. I nodi da sciogliere sembrano essere ancora tanti e parlarne è stato il numero del Coni Giovanni Malagò, tra i più presenti ed esposti in questo difficile periodo.

Malagò, le sue parole sulla ripartenza della Serie A

“Il calcio è stato molto bravo a perseguire gli obiettivi con determinazione e abnegazione. Devo dargliene atto. E a farlo senza cercare di aggirare gli ostacoli. La parola scetticismo non mi piace. Non ho alcun problema a riconoscere quello che hanno fatto. Il problema non era tornare a giocare, ma riprendere con protocolli ben precisi. Si poteva non perdere tempo all’inizio, stabilendo subito le regole senza cercare percorsi alternativi. Quando uno viene travolto dal virus non può scegliere. Si perde e basta. Si tratta di subire meno danni possibili e il calcio l’ha finalmente capito ma stando dentro i protocolli. Non chiedendo condizioni speciali. E ripartendo anche con una competizione in chiaro che può accontentare tutti”, queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de ‘La Stampa’.

