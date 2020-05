Calciomercato Juventus, con il Barcellona si tratta a oltranza

Calciomercato Juventus: trattativa a oltranza con il Barcellona. Tanti i nomi in ballo tra le due società: ecco qual è la situazione.

Tutte le strade portano a Barcellona. Potrebbe esser descritto così il calciomercato della Juventus. Ad attirare l’attenzione e a tenere banco è in primis lo scambio tra Arthur e Pjanic. La trattativa, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe andando avanti, con colloqui e contatti continui. Il brasiliano avrebbe parlato con Quique Setien, suo allenatore al Barça, per provare a convincerlo. Lui vorrebbe restare in Catalogna. Ma qual è la situazione?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Ansu Fati il dopo Pjanic?

Calciomercato Juventus, trattativa a oltranza con Il Barcellona

Il Barcellona però sarebbe convinto a puntare sul bosniaco, considerato il giocatore ideale per fare il salto di qualità a centrocampo. Il buon Miralem in questo momento sembra esser concentrato solo sul presente e pensa ad allenarsi in vista della ripartenza del campionato. Il posto da titolare non è più una certezza e una sicurezza. Bentancur scalpita, ma, visto il tour de force, l’ex Roma avrà senza alcun dubbio il suo spazio. Il suo futuro però resta in bilico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Braida: “Pjanic è perfetto per il Barcellona”

insomma, tutto è legato alla decisione di Arthur e anche all’eventuale, ma per ora assente, pressing del Barcellona sul brasiliano. Al momento la trattativa sembrerebbe complicarsi, ma nel calciomercato tutto può cambiare nel giro di poco tempo. Non resta quindi che attendere quello che accadrà e succederà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK