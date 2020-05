Calciomercato Juventus, ufficiale Icardi al Psg fino al 2024

È arrivata l’ufficialità Mauro Icardi è stato riscattato fino al 2024 dal Psg. Ora il calciatore ha firmato un accordo che lo legherà fino a giugno 2024.

Mauro Icardi è ufficialmente un giocatore del Psg fino a giugno 2024, ora è arrivata la conferma. L’addio all’Inter definitivo e la, possibile, sfumata per l’obiettivo che per mesi e mesi è stato anche e soprattutto dei bianconeri, che avevano raggiunto una bozza d’accordo con l’agente del giocatore Wanda Nara. Il futuro dell’attaccante argentino sarà, dunque, a Parigi e l’accordo prevede il riscatto intorno ai 50 milioni più bonus pari ad altri 8 milioni. Nel contratto c’è però una clausola studiata dall’Inter, che sarebbe proprio la cosiddetta “clausola anti Juve”, sostanzialmente se il Psg dovesse cedere il giocatore alla Juventus, all’Inter andrebbero altri 15 milioni di euro. Una clausola studiata proprio per tutelarsi qualora i bianconeri rifacessero l’assalto all’attaccante argentino.

Icardi dunque ufficialmente del Psg fino al 2024. Ad ufficializzare l’affare anche la società di Milano, infatti con un tweet l’Inter annuncia il passaggio definitivo di Mauro Icardi (ex capitano) alla società parigina. Un operazione che è costata al Psg una cifra intorno ai 60 milioni, meno di quanto però ne chiedeva inizialmente l’Inter cioè 75.

