Doccia fredda per i tifosi della Juventus dopo l’ultima notizia di calciomercato arrivata direttamente da Paganini, ecco cosa ha detto

Buonasera. Lo United per #Pogba rischia di impantanarsi perché, come la #Juventus, anche #RealMadrid e #Psg vogliono inserire giocatori,che però non soddisfano gli inglesi tipo #JamesRodriguez o #Draxler. Sarà quindi una trattativa lunga e laboriosa. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 30, 2020

Come sappiamo la trattativa di mercato più richiesta dai tifosi ma più cercata anche dalla dirigenza riguarda l’affare Paul Pogba: il polpo francese è il vero obiettivo voluto dai supporter ma quello che ha scritto Paganini, noto esperto di mercato, non rassicura di certo i tifosi della Juventus, infatti secondo Paganini nulla è ancora certo per quanto riguarda il futuro di Pogba, che vuole lasciare Manchester ma la società non sembra ancora aver trovato intesa necessaria per farlo partire e fargli, dunque, rivestire la maglia della Juventus. Secondo Paganini l’intreccio di mercato a questo punto non ha favoriti, su di lui anche Real Madrid e Psg che offrirebbero contropartite tecniche, proprio come i bianconeri, ma che non sarebbero così apprezzate dalla squadra inglese di Manchester.

Calciomercato Juventus, Paganini e la notizia che non piacerà ai tifosi

Infatti le parole di Paganini, che sta seguendo la vicenda da parecchio tempo, hanno già dei vertici, infatti secondo quando riportato dal giornalista, lo United non avrebbe apprezzato l’opzione di inserire contropartite tecniche nell’affare Pogba. Real e Psg, infatti, proprio come la squadra bianconera offrirebbero i cartellini di James Rodriguez e di Draxler. Una trattativa dunque in salita che potrebbe essere ancora lunga e decisamente laboriosa. Infatti lo United, per il momento, non ha favoriti, finché non arriverà la contropartita reputata adeguata non esistono favoriti per l’acquisto del Polpo, anche se una fetta di tifosi bianconeri è ancora ottimista e pensa che -alla fine- quella di Pogba sarà una scelta di cuore. Chissà cosa succederà, certamente la Juventus ha già dichiarato il suo obiettivo.

