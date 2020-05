Douglas Costa, la moglie fa impazzire i follower

Douglas Costa è molto attivo sui social network. A far impazzire i suoi follower è però sua moglie. Ecco l’ultima foto pubblicata.

Douglas Costa potrebbe essere una delle armi in più della Juventus in caso di ripartenza. Il brasiliano sembrerebbe aver ritrovato la sua condizione fisica dopo tanti infortuni e problemi. Il brasiliano però in questo momento sta provando a godersi gli affetti e chi gli sta accanto, essendo anche molto attivo e presente sui social network.

Douglas Costa, ecco la sua splendida moglie

L’esterno dei bianconeri ha infatti pubblicato un selfie con la moglie, che ha posato in un bikini. Una foto che mette in mostra le sue forme e un vero e proprio decollete da urlo. Lady Douglas Costa fa letteralmente impazzire i fan in un’immagine provocante e sexy. “Le nostre mattine di sole”, questa la foto scritta dal giocatore della Juve. Insomma, un ottimo modo per attendere la ripartenza ufficiale, ricaricare le pile e ritrovare energia.

