La Juventus sta valutando le occasioni di mercato, all’orizzonte si prospettano vere e proprie opportunità a parametro zero, ecco i possibili colpi

L’entourage mercato bianconero è spesso molto abile a scovare le occasioni “a parametro zero”, nel corso degli anni abbiamo visto come Paratici & co siano riusciti in vere e proprie imprese, portando sotto la Mole giocatori davvero formidabili senza spendere un euro per il cartellino. Infatti già lo scorso anno con l’acquisto di Rabiot e poi Ramsey, la società bianconera, ogni anno, ha confermato questa autentica tradizione, che sia l’ennesimo anno per portare a casa qualche gioiellino gratis? Secondo alcuni sondaggi di mercato, anche nella prossima sessione di mercato, i colpi possibili sarebbero davvero importanti.

Calciomercato Juventus, le possibili occasioni a parametro zero

Uno dei possibili migliori parametri zero ora in circolazione potrebbe essere l’esterno brasiliano del Chelsea Willian. Classe, eleganza ma soprattutto dinamicità. Non a caso il giocatore era uno dei pupilli di mister Sarri al Chelsea, e sarebbe proprio l’allenatore toscano a volerlo riavere alla Juventus: perfetto per il tipo di gioco imposto dal mister improntato sulla dinamicità e sui fraseggi. Willian inoltre è anche un ottimo crossatore e potrebbe davvero servire e fare comodo per la manovra offensiva. C’è pero un dubbio, infatti la situazione di Willian, per il momento appare incerta, da un lato potrebbe lasciare il Chelsea ma dall’altro non si esclude nemmeno una possibile riapertura e un’ennesima proposta di accordo con i blues, nonostante una scadenza di contratto che farebbe gola a tantissime realtà calcistiche. A dare questa conferma ci ha pensato l’agente del giocatore che in una recente intervista ha confermato la volontà di Willian di rimane in blues e di proseguire ancora per qualche anno, accettando volentieri un triennale. Ma la politica del Chelsea prevede un biennale e, per il momento, il problema rimane solo questo. Nel caso in cui il Chelsea non dovesse fare un’eccezione alla propria politica, Willian sarà libero di scegliere una destinazione. E la possibilità di ritrovare l’ex allenatore Maurizio Sarri potrebbe essere l’opzione più gradita.

