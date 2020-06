L’Inter sembra essere in vantaggio su uno degli obiettivi dei bianconeri per la mediana del futuro, ecco le ultime indiscrezioni

Quanto si evince dagli ultimi titoli di mercato ha come protagonista Sandro Tonali, l’obiettivo bianconero per la mediana, autentico gioiellino del Brescia in questo momento avrebbe i nerazzurri in vantaggio sulla corsa per il calciomercato. Come sappiamo Tonali è un nome che sarà molto importante in tocca futura, soprattutto perché è già a tutti gli effetti una pedina importante della nazionale. I bianconeri sono su di lui già da parecchio tempo, ma in questo momento l’Inter sembra aver trovato l’accordo. Ecco gli scenari possibili:

Calciomercato Juventus, su Tonali l’Inter è in vantaggio. Obiettivo sfumato?

Un via libera definitivo dell’Inter per l’acquisto a Tonali, stando infatti a quanto scrive la Gazzetta dello Sport Tonali non sarebbe più un obiettivo della Juventus ma avrebbe già trovato l’intesa con l’Inter, infatti il classe 2000 avrebbe già in porto un accordo per un quadriennale da 2,5 milioni a stagione con l’Inter. Cellino non scenderebbe però dalla richiesta iniziale per il cartellino del calciatore che ammontava a 50 milioni di euro. Nell’affare con Tonali, l’Inter offrirebbe una contropartita tecnica per ammortizzare il costo, il giovane attaccante Esposito. Dunque possibile operazione sfumata per i bianconeri, che lasciano spazio dunque agli altri obiettivi prefissati per la mediana.

