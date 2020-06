Juventus, il pensiero di Chiellini su George Floyd

La morte di George Floyd sta facendo parlare il mondo intero. Tanti tafferugli e tanta violenza in America dopo la morte dell’uomo afroamericano ad opera di un agente bianco a Minneapolis. Un episodio che ha davvero scatenato una rivolta negli States, dove si contano già morti e feriti.

Morte Floyd, il commento di Giorgio Chiellini

Il difensore della Juventus ha voluto parlare di un argomento così forte su Twitter, manifestando il suo pensiero. «Ho visto e rivisto quelle immagini. E ho avuto bisogno di tempo. Per pensare. Per riprendermi dallo shock di una violenza di tale portata. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta» ha scritto lo juventino.

«Solo una domanda, forte quanto la vita strappata a George Floyd: perché? Come è potuto succedere? Perché la storia si ripete? Leggo l’hashtag “le vite nere contano”. Non dovrebbe nemmeno esserci bisogno di scriverlo. Perchè tutte le vite contano. Di ogni essere umano. Di ogni figlio, bambino, uomo, donna e persona del mondo. Ma se può servire a ribadirlo, se per qualcuno ancora non fosse chiaro: black lives matter. Ora. Sempre» ha scritto ancora sul social Giorgio Chiellini.

Parole che – leggendo i commenti – hanno riscosso l’assenso della tifoseria bianconera.

