Nell’eventualità dell’algoritmo, i bianconeri risulterebbero primi ma lo scudetto non verrebbe assegnato, ecco cosa potrebbe succedere

Dovesse subentrare la questione algoritmo per la classifica la squadra bianconera risulterebbe prima ma la questione sta già scatenando non poche polemiche e reazioni contrastanti. Qualora infatti non si riuscisse a finire il campionato nella normale regolarità dei match, Gravina ha citato l’opzione algoritmo per definire la classifica e la Juventus sarebbe, appunto, prima con 92,07 punti, seguita da Lazio e poi Inter e Atalanta tutte qualificate alla Champions League.

Serie A: con l’algoritmo Juventus prima ma lo scudetto non verrebbe assegnato

In Europa League andrebbero invece la Roma e Napoli, quinta e sesta. Il Milan invece sarebbe al nono posto con dietro Verona e Parma, giù Lecce, SPAL e Brescia. Ad esempio con l’algoritmo il Genoa sarebbe salvo per un’inerzia nel calcolo, infatti da 36,86 punti contro i 36,53 del Lecce. Lo scudetto nel caso di algoritmo non verrebbe comunque assegnato.

