Juventus, il 17 giugno il calendario dell’Uefa

Non solo serie A. La Juventus sarà protagonista su più fronti dopo la ripresa delle ostilità. I bianconeri infatti giocheranno anche in Coppa Italia e in Champions League.

Sulla serie A ormai sappiamo che si ricomincerà il prossimo 20 giugno, con i primi recuperi che saranno un degno antipasto della ripresa del torneo. La Juve riparte dal primo posto in campionato, ma il vantaggio sulla Lazio e sull’Inter non è certo ampio. Dunque per la squadra di Sarri si preannunciano dodici partite davvero incandescenti.

La Coppa Italia invece anticiperà il campionato. La Juventus deve giocare la semifinale di ritorno contro il Milan dopo aver pareggiato per 1-1 all’andata. In caso di passaggio del turno ci sarà subito la finale il 17 giugno. Diverso è invece il discorso in Europa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, opportunità in difesa dall’Arsenal

Juventus, attesa per il 17 giugno

In Champions League si deve giocare l’ottavo di finale di ritorno, ma sarà solo ad agosto. Dopo aver perso di misura contro il Lione i bianconeri sono chiamati alla rimonta. Per conoscere la data precisa però si dovrà attendere – come riporta Sportmediaset – il prossimo 17 giugno. E’ in quella data infatti che il Comitato Esecutivo della Uefa stilerà il calendario degli impegni. Dai quarti in poi ci dovrebbe invece essere un nuovo format, con una gara secca e in campo neutro. Quindi una Final Four per l’assegnazione del titolo che dovrebbe essere nella stessa città sia per la Champions che per l’Europa League.

LEGGI ANCHE ->>La Juventus scalda l’ambiente con un video sulla ripartenza della serie A

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK