Juventus, il pronostico di Sacchi sul finale di serie A

La serie A ormai è pronta a regalare un mese e mezzo di grande spettacolo. Dal 20 giugno in poi il massimo campionato infatti ripartirà dopo la lunga sosta a causa del coronavirus e non ci sono dubbi sul fatto che le ultime 12 giornate saranno davvero appassionanti.

La Juventus ha un punto di vantaggio sulla Lazio seconda, ma l’Inter ha una partita in meno e nonostante il divario c’è da scommetterci sul fatto che Lukaku e compagni faranno di tutto per tornare in corsa per il tricolore. Si giocherà ogni tre giorni e dunque le sorprese saranno davvero dietro l’angolo, conterà molto la condizione atletica e l’avere una squadra ampia e affidabile.

LEGGI ANCHE ->>La Juventus scalda l’ambiente con un video sulla ripartenza della serie A

Sacchi punta sul rientro dell’Inter

A pochi giorni dalla ripartenza del campionato di serie A uno degli allenatori più navigati italiani, nonostante da tanti anni non sieda più su una panchina, ha parlato del possibile epilogo in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Arrigo Sacchi, ex ct dell’Italia e plurivincente con il Milan negli anni Novanta, ha detto infatti: «La Juve per l’organico a disposizione e la Lazio per le grandi motivazioni partono in vantaggio ma il calendario dell’Inter è abbastanza facile e credo che Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice».

Insomma Sacchi prevede un finale davvero molto coinvolgente, con ben tre squadre che faranno di tutto per riuscirsi a portare a casa il tricolore.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, opportunità in difesa dall’Arsenal

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK