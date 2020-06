Le voci dalla Spagna sono sempre più insistenti, Dembélé vuole giocare in Italia, e lo farebbe molto volentieri alla Juventus, ecco lo scenario

Le voci dalla Spagna sono sempre più insistenti Dembélé vuole l’esperienza italiana e avrebbe apprezzato tantissimo la possibilità di andare alla Juventus. L’attaccante del Barcellona vorrebbe giocare in Serie A, per rilanciarsi dopo qualche mese che l’ha visto leggermente sottotono. Almeno questo è quello che su legge nei giornali spagnoli.

Calciomercato Juventus, Dembélé: ecco dove giocherà

Una notizia che sembra per non trovare fondamento, dal momento in cui il calciatore classe ’97 non vorrebbe lasciare un club prestigioso e che l’ha reso grande. Il Barcellona sembra, infatti, essere ancora la prima priorità per il calciatore che non vorrebbe di certo lasciarlo. Nei mesi scorsi anche il Liverpool si è fatto sotto proponendo un importante prestito con diritto di riscatto, ma niente da fare, Dembélé vuole rimanere al Barcellona. Occasione di mercato che sembrerebbe apparentemente chiusa, dato che la volontà dell’attaccante è quella di rimanere in blaugrana ancora un po’. C’è da capire come si muoverà la Juventus in tal senso, ma capitasse l’opportunità farebbe un colpo certamente importante anche per il futuro data al giovane età del calciatore.

