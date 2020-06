Dembele alla Juventus, chi è il calciatore che può arrivare a Torino

Dembele è il calciatore che la Juventus può prendere dal Barcellona nell’affare Pjanic. Ma i bianconeri non sono molto convinti della soluzione…

Attenzione al nome di Dembele per la Juve. La pista inizia davvero a farsi molto calda. Ma occhio anche alle questioni economiche, però, perché il club catalano lo ha pagato 105 milioni di euro per acquistarlo dal Borussia Dortmund. Il calciatore costa molto ma è anche giovane e può fare la differenza. Sono queste le valutazioni che stanno facendo in casa bianconera in queste ore convulse. Perché se Pjanic è con la testa già al Camp Nou, bisogna capire qual è il calciatore che farà il percorso inverso.

Dembele, l’amante della play station e della pizza

Secondo il Mundo Deportivo, pare che la Juventus stia cambiando idea. Si starebbe mostrando interessata all’idea di prendere Ousmane all’interno dell’operazione Pjanic-De Sciglio. Questo mentre fino a qualche giorno fa voleva solo e soltanto Arthur che continua a rifiutare. Il problema è la formula dell’operazione, perché il Barça propone il prestito oneroso per Dembelé mentre la Juve non vuole valorizzare calciatori per altri club. Ma chi è Dembele? E’ un esterno alto che nel Barcellona ha giocato pochissimo a causa di ripetuti infortuni. E’ un amante della Play Station al punto che gioca alla console fino a tarda notte. Poi un grande lover della pizza. Insomma, dalle parti di Vinovo stanno valutando anche questo.

