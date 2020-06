Marotta vuole la finale di Coppa Italia dopo il 2 agosto: non sarà possibile. Allora, ecco la richiesta, giocare prima della Juventus. Gli scenari

Marotta voleva giocare la finale di Coppa Italia il 2 agosto, questa richiesta è stata resa impossibile, dunque l’ad nerazzurro ha rilanciato proponendo di giocare la semifinale con il Napoli prima della Juventus, ma non sarà possibile nemmeno questo. È nata una polemica a riguardo, infatti Marotta aveva minacciato di schierare solo la primavera dell’Inter al San Paolo ma sarà costretto ad arrendersi.

Juventus, Marotta e la polemica sulla Coppa Italia: ecco cosa è successo

La richiesta dell’Inter infatti sarebbe quella di non voler giocare dopo la Juventus, che ricordiamolo disputerà la semifinale di ritorno contro il Milan. L’ad Marotta reputa ingiusto questo calendario perché crede di essere penalizzato, infatti qualora l’Inter riuscisse nella finale, in programma il prossimo 17 giugno all’Olimpico di Roma, avrebbe da affrontare almeno tre partite in una settimana: con il primo recupero di Serie A il 20 giugno, dunque per l’Inter non sarebbe di certo il massimo. La soluzione ad oggi però è stata bocciata, cioè quella di giocare la finale dopo il 2 agosto e l’altra idea di Marotta sarebbe, appunto, quella di giocare Napoli – Inter prima dell’altra semifinale, per l’ok definitivo naturalmente si dovrebbe avere il benestare di Juventus e Milan, ma i due club hanno ritenuto opportuno non acconsentire alla richiesta. Il no secco quindi non è solo della Juventus ma anche dei cugini rossoneri.

