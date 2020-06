Un ex calciatore della Fiorentina che quindi conosce molto bene il campionato italiano e la Serie A è entrato nel mirino di mercato dei bianconeri

Già in passato Stefan Savic è stato un obiettivo della Juventus, il difensore ex viola è stato corteggiato da parecchio tempo dal ds Paratici che avrebbe intenzione di ripiombare su un obiettivo che potrebbe fare proprio al casa della Juventus. Stando quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS“, il calciatore è valutato 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, un ex Fiorentina nei piani di mercato bianconero

Un giocatore che potrebbe davvero fare comodo alla rosa di Maurizio Sarri, ma naturalmente la squadra bianconera per permettersi l’operazione Savic dovrà necessariamente sfoltire la rosa, l’indiziato numero uno a partire nel settore difensivo è Daniele Rugani ormai sempre più fuori dai piani della società e dell’allenatore. Un giocatore che per altro potrebbe interessare anche alla ex squadra di Savic, la Fiorentina, e potrebbe essere inserito nell’altra operazione in attacco per il giovane Federico Chiesa come contropartita tecnica per arrivare a convincere il presidente Commisso.

