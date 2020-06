Juventus, Coppa Italia: Juventus – Milan si gioca il 12 giugno

Dopo la polemica dell’Inter che si lamentava di giocare dopo la Juventus, il ministro Spadafora ha però confermato l’anticipo per il 12, dunque Juventus – Milan si giocherà regolarmente il 12, mentre l’Inter contro il Napoli giocheranno il giorno successivo. Una successione di partite volute anche dal ministro Spadafora nei confronti dei tanti tifosi, che dopo mesi di stop potranno godersi appieno i match del ritorno del campionato. Una partita di ritorno che vedrà i bianconeri in vantaggio visto il risultato positivo d’andata, mentre invece, a ribaltare la situazione per quanto riguarda l’Inter dovranno essere proprio i nerazzurri, ricordiamo che la finale si disputerà pochi giorni dopo, cioè il 17 giugno.

