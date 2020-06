Castrovilli è un profilo che interessa molto a Juventus e Inter in ottica mercato ma il calciatore sembra aver ricevuto importanti offerte dalla Premier

Assalto dalla premier per il gioiello della Fiorentina, infatti Gaetano Castrovilli profilo che interessa molto da vicino Juventus e Inter potrebbe cambiare campionato e approdare in Inghilterra visto che su di lui si sono mosse due big inglesi: il Liverpool e il Manchester United. Il classe ’97 sembra aver suscitato l’interesse delle big inglesi che sarebbero pronte all’offerta capogiro pur di convincere il presidente Commisso a cedere uno dei suoi pupilli, che insieme a Federico Chiesa è il calciatore viola con più mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Pjanic è addio: “È innamorato del Barcellona”

Calciomercato Juventus, clamorosa offerta per Castrovilli

Liverpool e Manchester United sarebbero disposti all’offerta capogiro pur di convincere il patron Commisso a cedere il pupillo della sua squadra, infatti l’offerta richiesta per il cartellino di Castrovilli si aggira intorno -almeno- ai 50 milioni di euro. Attualmente le big di Serie A, data la crisi finanziaria provocata dal Covid-19 non sarebbero disposte a spendere una così cospicua somma di denaro, soprattuto in un periodo come questo, ma in Inghilterra viste le disponibilità certamente maggiori, potrebbero pensarla diversamente. C’è però da considerare che sia il giocatore che lo stesso Commisso hanno intenzione di continuare la crescita del calciatore alla Fiorentina, così da poterlo inserire perfettamente nei meccanismi della Serie A in ottica nazionale, ma se dovesse iniziare un’asta inglese su di lui, ecco che, forse, le cose potrebbero cambiare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: arriva la fumata bianca

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK