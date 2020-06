Calciomercato Juventus, i possibili scambi in Serie A

La Juventus nel calciomercato è sempre più proiettata a dei super scambi che potrebbero portare benefici non solo all’estero ma anche in Serie A, ecco quali

La Juventus è sempre più attiva sul calciomercato, quest’anno con lo stop e l’evidente crisi finanziaria portata, come sappiamo, dal Coronavirus ancora di più ha ampliato l’ipotesi scambi di cartellino: un’evidente e necessaria soluzione alla crisi finanziaria, con giocatori che potranno essere utilizzati come autentiche contropartite tecniche da inserire per arrivare all’obbiettivo prestabilito. Abbiamo visto come all’estero già i bianconeri si stiano muovendo in tal senso, con il super scambio richiesto fra Pjanic e Arthur, i bianconeri potrebbero trovare benefici anche in territorio nostrano. Altri profili che potrebbero avere contropartite tecniche in cambio, sono quelli di Zaniolo, Milik e Chiesa.

Per arrivare a questi profili la Juventus avrebbe già le contropartite ideali, ad esempio, per Milik il Napoli chiede 50 milioni di euro. Per ammortizzare la cifra i bianconeri potrebbero utilizzare giocatori che farebbero al caso di De Laurentis, stiamo parlando di Romero, Rugani e Bernardeschi. Uno dei tre profili piacerebbe molto al Napoli e potrebbe essere il rinforzo ideale per la prossima stagione, così come la Roma che per far partire Zaniolo chiederebbe la bellezza di 60 milioni, cifra che potrebbe essere rivista proprio con l’inserimento di una contropartita tecnica come Bernardeschi che piace molto nella capitale. Un altro nome caldo per il mercato d’attacco è certamente quello del pupillo viola Federico Chiesa per convincere il patron Commisso a far partire Chiesa, i bianconeri offrirebbero più profili, fra questi spiccano Perin, Romero, Pellegrini, Rugani.

