Un tormentone che andrà avanti tutta l’estate, infatti i due obiettivi bianconeri potrebbero far parlare fino alla fine del mercato

Buongiorno. I tormentoni #Pogba e #Icardi andranno avanti per tutta l’estate. C’è stato un tentativo dello United di rinnovare il contratto andato però a vuoto, intanto #WandaNara ha comprato una villa in provincia di Varese, che è un po’ distante da Parigi. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 6, 2020

L’esperto di mercato e giornalista Rai, Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter ha aggiornato sulla situazione mercato riguardante due giocatori che in questi ultimi mesi hanno suscitato l’interesse dei bianconeri e non solo, infatti Pogba e Icardi secondo il giornalista faranno parlare ancora per tutte l’estate.

Calciomercato Juventus, Paganini: novità su Icardi e Pogba

Paul Pogba è sempre più destinato a lasciare il Manchester United, nonostante un tentativo dei red devils di rinnovargli il contratto con una somma considerevole, il centrocampista francese sembra sempre più propenso a cambiare aria, un ritorno a Torino è l’ipotesi che per ora suggestiona di più tifosi e staff, ma per portarlo a Torino non sarà semplice viste le grosse richieste di denaro, sia per il cartellino ma soprattutto per lo stipendio richiesto dal calciatore e dal suo entourage.

Mauro Icardi che, sembrava, ormai, capitolo chiuso, visto il riscatto ai danni della Juventus del Psg, è un tormentone che invece non sembra essere ancora finito. Da una parte c’è l’Inter che ha voluto cederlo definitivamente ai francesi con tanto di clausola anti Juve, infatti qualora i parigini dovessero rivenderlo a delle rivali di Serie A, il club sarà costretto a versare ulteriori 15 milioni ai nerazzurri, ma quello che si delinea è sempre più una volontà della moglie e agente del calciatore di tornare in Italia, infatti Wanda Nara aveva già una bozza di contratto con i bianconeri, ora ci sarà da capire l’evolversi della situazione ma, intanto, come comunica Paganini, Wanda ha comprato una villa in provincia di Varese, che non è proprio vicino a Parigi. Per la Juventus entrambi rappresentano una punta di svolta e un sogno che non sembrano avere ancora, definitivamente, mollato.

