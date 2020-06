Juventus, partitella allo Stadium dopo tre mesi. Sarri fa le prove

Ieri sera Sarri e il suo staff hanno organizzato per la Juventus una partitella in famiglia allo Stadium in vista della semifinale di sabato prossimo.

Ieri sera dopo tre mesi la Juventus è tornata a casa. E’ tornata ad allenarsi nel proprio impianti: all’Allianz Stadium. L’ordine è stato impartito da Maurizio Sarri e dal suo staff che hanno voluto far riprendere confidenza col terreno di gioco ai calciatori. Così Cristiano Ronaldo e compagni hanno corso e sudato sotto la luce dei riflettori in vista della semifinale di ritorno. Per sabato prossimo, infatti, è prevista la gara con il Milan che vale l’accesso alla finalissima di Coppa Italia di Roma.

Juventus, partitella senza gol

Il tecnico bianconero ha diretto una partitella di 60’ all’Allianz Stadium. Sarri ha schierato dal 1′, tutti insieme, il tridente Douglas-Dybala-CR7. «La Juventus ha giocato una partitella in famiglia – si legge su Gazzetta dello Sport -. Due tempi da 30 minuti circa con le maglie da gara, bianconeri contro blu. Prime ricostruzioni: non ci sono stati gol e, più importante, nemmeno problemi fisici. Il test però è stato un modo per provare a mettere in panchina questi mesi di coronavirus e tornare con la testa agli automatismi di una stagione interrotta bruscamente».

