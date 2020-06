Il gallese bianconero questa mattina non ha preso parte all’allenamento per via di un fastidio muscolare, ha però svolto un allenamento differenziato

Il centrocampista gallese Aaron Ramsey questa mattina non ha preso parte all’allenamento mattutino per via di un fastidio muscolare, ha pero svolto un allenamento differenziato. Infatti già ieri sera non ha nemmeno disputato la partitella in famiglia che ha visto impegnata la rosa bianconera nello Stadium di casa, in un match casalingo in previsione della partita di Coppa Italia contro il Milan, nella semifinale di ritorno. L’obiettivo dello staff bianconero è però quello di avere a disposizione Aaron Ramsey per la partita contro il Milan.

Juventus, Ramsey lavoro differenziato dopo la partitella

Ramsey dunque verrà gestito graduatamente proprio in previsione del match di semifinale contro il Milan. Oltre al gallese non hanno preso parte all’allenamento nemmeno Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuain e Merih Demiral che anche loro hanno proseguito un lavoro differenziato.

