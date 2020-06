Il test all’Allianz Stadium nella gara casalinga pre Coppa Italia ha già delle piccole certezze di formazione, ecco quali

In vista della imminente partita di Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro il Milan, i bianconeri danno già qualche certezza su quella che potrebbe essere la formazione bianconera della ripresa del campionato. A centrocampo si conferma Bentancur, che ormai sembra essere diventato un vero e proprio punto fermo della regia a mediana, Pjanic, invece, è stato schierato nelle riserve, potrebbe rivedersi anche Khedira che dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo mesi, ieri, ha dato dimostrazione di essersi ripreso. Ma sia lui che Chiellini andranno gestiti con criterio ma Sami ha già dimostrato di volersi riprendere il posto da titolare che inizialmente era suo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Kumbulla? Juventus, il test allo Stadium prima della Coppa Italia, ecco chi giocherà

In attacco potrebbe sempre più prendere piede l’idea della DDR, ovverosia il tridente offensivo formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Con Higuain che è, attualmente infortunato e in fase di valutazione, la squadra di Sarri è sempre più improntata all’offensività, infatti, sia Dybala che Cristiano Ronaldo sono apparsi in splendida forma e le condizioni di Douglas, reduce anche lui da un infortunio, stanno migliorando. L’ipotesi più gettonata per la partita contro il Milan sarà proprio quella del tridente offensivo.

