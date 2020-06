Cristante – Mandragora ormai è una trattativa pronta alla chiusura, lo scambio fra le due squadre si potrebbe chiudere, c’è l’accordo fra le società

Ci sono parecchie trattative in corso, ma quello che si sta delineando fra Juventus Roma è un autentico scambio di cartellini fra due calciatori. Due profili coinvolti che entrambi potrebbero fare comodo alle società che da tempo, nonostante una rivalità fra i tifosi, hanno raggiunto -più volte- un’intesa generale sul mercato con le due società spesso coinvolte in operazioni di mercato. Lo scambio che si sta per chiudere, infatti è molto vicina la fumata bianca, vedrebbe coinvolti Cristante e Mandragora. Il primo piace molto ai bianconeri che avrebbero quel rinforzo necessario a mediana, un giocatore che potrebbe adattarsi perfettamente ai ritmi imposti dall’allenatore Maurizio Sarri e data la sua duttilità saprà sempre farsi trovare pronto. Un profilo che guarda al presente ma soprattutto al futuro, Cristante è un classe ’95 e con il suo arrivo potrebbe dare una svecchiata alla mediana, non certo più giovanissima.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: si può chiudere

Si sta per definire definitivamente lo scambio fra Rolando Mandragora e Bryan Cristante.

L’operazione potrebbe essere già portata a termine entro la fine del mese, cioè il 30 giugno. Che potrebbe garantire una importante plusvalenza ad entrambi i club, il 30 giugno infatti è data utile per generare plusvalenze a bilancio.

