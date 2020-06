Non solo la Juventus ma anche l’Inter su Nicolò Zaniolo. I nerazzurri offrirebbero il cartellino di Nainggolan più conguaglio.

Uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri avrebbe un’altra grande rivale di mercato, infatti, come si legge da un sondaggio fatto da Calciomercato.it, l’Inter di Conte vorrebbe Zaniolo per la prossima finestra di mercato, per convincere la Roma i nerazzurri sarebbero disposti ad offrire il cartellino di Nainggolan più conguaglio per arrivare ad uno degli obiettivi primari della Juventus, voluto fortemente da Paratici. C’è stata però la tempestiva risposta della Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, le novità di Sarri alla ripresa

Calciomercato Juventus, offerta shock alla Roma per Zaniolo

L’Inter sarebbe disposta ad offrire Nainggolan più conguaglio, ma è già arrivata la risposta della Roma che ha rispedito al mittente la richiesta con un secco no. Infatti Zaniolo da ex nerazzurro, era arrivato a Roma proprio grazie alla trattativa che portò Nainggolan in nerazzurro, ma in questo momento la Roma non vorrebbe ritornare su una trattativa simile e non avrebbe assolutamente intenzione di privarsi del suo pupillo classe ’99. Infatti la Roma ha già declinato offerte dalla Premer e, come sappiamo, anche dalla Juventus. Per convincere la società giallorosso si dovrà fare decisamente di più e per il momento la società romana vorrebbe fare di Zaniolo una bandiera per il futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Allenatore Juventus 2020/2021: Sarri, Guardiola o Zidane?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK