La capitale portoghese avrebbe superato le altre città, diventando così la città che ospiterà la finale di Champions. Addio a Istanbul

Sembra ormai quasi certa la finale a Lisbona, infatti la città portoghese dovrebbe ospitare la finale di Champions League, dando così l’addio definitivo alla pista Istanbul. La decisione sarà ufficializzata in occasione dell’Esecutivo Uefa del 17 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Chiellini svela: “Quella volta che fummo costretti a tifare Inter”

Champions, dalla Spagna: la finale si giocherà a Lisbona

La città portoghese soddisferebbe tutti i requisiti richiesta dalla Uefa e, dunque, sarebbe in grado di ospitare la finale della competizione. Una bella occasione per Cristiano Ronaldo qualora i bianconeri riuscissero nell’impresa di raggiungere la finale, il fenomeno portoghese potrebbe giocarla in patria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Bernardeschi come pedina di scambio per Aouar

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK