Calciomercato Juventus, Hernandez pista a sinistra

Il calciomercato Juventus si arricchisce di un’altra voce a pochi giorni dalla ripartenza del campionato di serie A e in generale del calcio italiano. Uno dei reparti che sarà probabilmente ritoccato per la prossima stagione è quello degli esterni.

Specie a sinistra la dirigenza sarà impegnata a trovare una alternativa ad Alex Sandro. Il giocatore brasiliano quest’anno ha giocato davvero tantissimo, anche perché Sarri di fatto non ha avuto a disposizione delle alternative. Sono tanti i nomi che sono circolati in queste ultime settimane. A partire da Marcelo del Real Madrid a Emerson Palmieri del Chelsea, laterali sinistri che possono senz’altro garantire un rendimento altissimo. Ma potrebbero esserci altre piste percorribili.

Calciomercato Juventus: pressing su Hernandez

In Spagna ci sono nuove voci riguardo il futuro di Theo Hernandez. Come riporta Todofichajes.com la Juventus avrebbe messo gli occhi sul laterale sinistro del Milan. Un giocatore che in serie A ha già dimostrato di essere un top player, terzino capace di difendere ma anche di attaccare e trovare la via del gol. Un elemento che dunque pare essere davvero adatto al gioco di Maurizio Sarri.

La valutazione di Hernandez si aggira attorno ai 30 milioni di euro, una somma decisamente importante. Che la Juventus potrebbe magari abbassare con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Tuttavia bisogna sottolineare come il Milan non abbia alcuna intenzione di cedere uno dei suoi uomini migliori.

