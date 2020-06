Dopo Chiellini e Ramsey, anche il Pipita si è fermato per un problema muscolare durante l’allenamento, ecco quali sono i tempi previsti per il recupero

L’organico bianconero non è certo stato fortunato negli ultimi periodi, dopo il caso Chiellini anche il Pipita Higuain si è fermato durante l’allenamento per dei risentimenti muscolari. Nulla di grave, solo qualche piccolo acciacco fisico, ma una certezza, purtroppo, imprevedibile vedrà sia Chiellini che Higuain fuori dalla rosa per la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan. Higuain salterà il Milan ma sarà pronto entro una settimana, mentre Chiellini sta cercando la condizione fisica ma potrà essere a disposizione dalla prossima partita.

Juventus, infortunio Higuain: i tempi di recupero dell’attaccante

Il Pipita dunque sarà fermo per la sfida di Coppa Italia contro il Milan che vedrà i bianconeri affrontare i rossoneri in casa, Higuain sarà però disponibile entro una settimana. Molto più positiva, invece, la situazione di Ramsey che avrà il via libera per disputare la competizione contro i rossoneri.

