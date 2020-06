Venerdì 12 giugno in occasione della partita contro il Milan di Coppa Italia, la Juventus rivelerà una sorpresa ai propri tifosi collezionisti

I veri appassionanti attendono il calcio d’inizio e una nuova sorpresa esclusiva per loro #FinoAllaFine ⚽️@juventusfc ⚪️🌑 pic.twitter.com/ulWcETcS41 — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) June 9, 2020

Come scrive Claudio Zuliani in un post sul proprio profilo Twitter, ci sarà una grossa novità per tutti i tifosi collezionisti. Venerdì 12, in occasione della sfida di semifinale di ritorno della Coppa Italia contro il Milan, il club bianconero presenterà una sorpresa, vendibile poi sullo store, per tutti i collezionisti.

Juventus, sul sito annunciata una novità per collezionisti: nuova maglia?

Venerdì 12 giugno, il giorno di Juventus-Milan nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, il club bianconero rivelerà una sorpresa inedita ai propri supporter. Sullo store ufficiale online, infatti, è presenta una didascalia che dice proprio le testuali parole “solo per collezionisti estremi”. Dovrebbe trattarsi, molto probabilmente di una maglia da collezione che i bianconeri potrebbero sfoggiare proprio contro il Milan in Coppa Italia.

