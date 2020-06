Il Barcellona avrebbe bisogno di vendere dunque sta cercando di capire come fare dato che Arthur continua a far muro chiedendo di rimanere

Il Barcellona avrebbe bisogno di fare cassa, dunque di vendere. L’operazione Arthur appare complicata, da una parte un accordo raggiunto fra Juventus e Barcellona per lo scambio con Pjanic e Arthur dall’altra Arthur che vorrebbe rimanere ancora in blaugrana e non sembra essere intenzionato a lasciare il Barcellona. Inoltre il brasiliano non è nemmeno fra le prime scelte dell’allenatore blaugrana che non lo farebbe partire titolare nemmeno nel ritorno della Liga. Un operazione che appare complicata ma che dovrà avere un esito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Bentancur: il Barcellona all’assalto sul giocatore

Calciomercato Juventus, Arthur alla Juve: Il Barcellona deve vendere

L’obiettivo dei blaugrana è quello di accontentare le richieste del giocatore ma la verità che in questo momento anche le casse del Barcellona hanno bisogno di cessioni, dunque l’ipotesi che piacerebbe e metterebbe d’accordo tutto sarebbe procedere con l’operazione scambio con Miralem Pjanic. Ma l’incognita continua a rimanere il centrocampista brasiliano che non sembra essersi ancora convinto del trasferimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Higuain: la Roma propone uno scambio

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK