La Juventus cerca sempre un attaccante per la prossima stagione, per arrivare a Zapata, i bianconeri hanno proposto uno scambio all’Atalanta

La Juventus è a caccia di rinforzi per la fase offensiva, con il probabile addio di Higuain a fine stagione, la Vecchia Signora dovrà rinforzarsi obbligatoriamente in attacco, i nomi che sono stati sondati negli ultimi mesi sono tanti, ma l’interesse per Zapata dell’Atalanta è sempre più concreto. I bianconeri, infatti, starebbero studiando un operazione di scambio: il cartellino del centrocampista Mandragora in cambio dell’attaccante colombiano.

Calciomercato Juventus, proposto scambio con l’Atalanta per Zapata

Mandragora, infatti, potrebbe essere molto utile all’Atalanta e con la dea il giocatore avrebbe un posto importante in squadra e soprattutto in ottica nazionale, il desiderio di Mandragora è quello di arrivare a giocare l’europeo del 2021 con la nazionale italiana. Dall’altra parte i bianconeri troverebbero un attaccante di qualità: tecnico ma soprattutto concreto sotto porta, che saprebbe adattarsi perfettamente ai meccanismi della rosa di Maurizio Sarri, già in passato Zapata aveva suscitato l’interesse della società bianconera. Un operazione che sarebbe, dunque, vantaggiosa per entrambe le società ma che potrebbe avere concretezza solo qualora l’Atalanta accettasse l’operazione di scambio. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.

