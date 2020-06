Su Thomas Partey c’è una clausola. A parlare del futuro del giocatore ci ha pensato il padre durante un’intervista al Mirror

Sul contratto di Thomas Partey c’è una clausola rescissoria. A dare questa importante news ci ha pensato il padre del giocatore, che durante un’intervista al giornale britannico “Mirror” ha parlato del futuro del giocatore, il giovane centrocampista classe ’93 è uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione della Juventus.

Calciomercato Juventus, Thomas: sul giocatore c’è una clausola

Il padre di Thomas Partey ha parlato della clausola sul contratto del figlio, un obiettivo di mercato di tante squadre ma specialmente della Juventus e anche dell’Inter. Il giovane centrocampista, stando alle parole del padre, potrebbe essere acquistato qualora, appunto, venisse pagata questa clausola. Ecco cosa ha detto Jacob Partey il padre del calciatore: “C’è una clausola nel contratto di Partey. L’Arsenal o qualsiasi squadra che soddisfi la richiesta dell’Atletico sarà in grado di acquistarlo. Chiamo sempre mio figlio ed è maggiorenne per decidere cosa fare del suo futuro. Sono pronto a sostenere la sua decisione e sosterrò anche la squadra in cui sceglie di trasferirsi”.

